Banis a la Asiática, o el sangriento pero valiente reino de Pegu, Heinrich von Ziegler und Kliphause

Título original: [Asiatische Banise, oder blutiges doch mutiges Pegu]

Novela de Heinrich von Ziegler und Kliphausen (1663-1696), editada en 1688, que Gottsched en su Ensayo de poética crítica define como la mejor novela de la época. Escrita en un estilo ampuloso que recuerda el barroquismo del italiano Marino, narra, entre descripciones horripilantes de guerras y saqueos, la destrucción del pobre reino de Pegu. Se entretejen diversos idilios, entre los que descuella el de Belassino y Banisa, la princesa hindú, muy parecida a las estereotipadas heroínas de las novelas francesas, entonces muy en boga en Alemania.

Sorprende la complacencia con que el autor describe las más feroces crueldades, pero los lectores de la época, recién salidos de la guerra de los Treinta Años, no eran demasiado fáciles de emocionar. Con todo, la novela retrata aquella terrible época con menos eficacia, a pesar de sus exageraciones, que el Aventurero Simplex Simplicissimus de Grimmelshausen.

En cambio hay que agradecer a Ziegler el haber introducido, con sentido del color y con gusto exótico, la descripción de países desconocidos y lejanos y de haberse librado de la manía erudita, creando figuras, tal vez endebles, pero de novela: la princesa paciente y afligida, el amante valeroso, el criado cómico, el terrible tirano. Por esto representó una novedad divertida que tuvo imitadores durante algunos lustros.

G. Federici Ajroldi