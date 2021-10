Ayuso: "No podemos regalarle a todo el mundo la educación porque no es sostenible el sistema"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en la Asamblea que el Gobierno no puede "regalarle a todo el mundo la educación" porque el presupuesto de la región no es suficiente. "Tenemos en la educación una política que consigue que ninguna familia se quede sin estudiar por motivos económicos, pero no podemos regalarle todo el mundo la educación porque no es sostenible el sistema, si no, créanme que lo haría", ha dicho.