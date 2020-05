Ayuso: "El caos fue febrero y marzo, había virus por todas partes y todo el mundo se contagiaba"

Ayuso ha indicado que no se puede "tomar decisiones sin criterio" o "probando constantemente, porque no pruebas con tu vida, pruebas con la de millones de personas". Asimismo, ha censurado que Sánchez avise de que no prorrogar el estado de alarma provocará "caos" y "desorden", porque a su juicio "eso es amenazar a la oposición para amedrentarla", y para ella "el caos" ocurrió en febrero, cuando "había virus por todas partes y "todo el mundo estaba contagiándose" y España no tomó "las medidas oportunas en el momento cuando tocaba".