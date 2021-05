Ayuno intermitente, una tendencia sin el suficiente respaldo científico

Que sea tendencia no significa que cuente con todo el respaldo científico. Es evidente que el ayuno intermitente favorece la pérdida de peso al concentrar la ingesta en un tramo concreto del día, pero los expertos consultados advierten de que no puede considerarse una dieta, donde se controla la toma equilibrada de alimentos, y avisan de que no hay suficientes estudios de investigación. El ayuno intermitente voluntario presenta diferentes fórmulas, según el documento de la SEEN : periodicidad diaria, semanal, mensual.