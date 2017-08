Autocriticar a los demás

Tras los ataques terroristas de Catalunya, toda la España mediática y política está invocando a ese extraño magma llamado “unidad”. Lo que sucede, a mi corto entender, es que esa “unidad” se traduce en falta de autocrítica. Somos los buenos y por tanto no tenemos nada que replantearnos. Así decimos las cosas que decimos. Todos unidos, largando chorradas (me incluyo). Me he enterado por los medios de la mucha relación que existe entre la barbarie de esta semana y el procés. No me digáis que no es para quedarse un tanto atónito.