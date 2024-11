Atentos a cómo La Razón nos quiere colar un BULO sobre una predicción que nunca existió sobre la "AEMET francesa"

La Razón ha cogido un post que Meteo-France publicó en sus redes el miércoles, 30 de octubre, con un análisis de las precipitaciones. NO hicieron ninguna predicción, es un bulo. Se han montado una historia para intentar desacreditar a la @AEMET_Esp, poniendo mentiras y adjudicando una predicción que nunca existió sino que hizo un experto a raíz del aviso rojo de AEMET. La fuente original del bulo no le va a sorprender a nadie, es mejor no citarla.