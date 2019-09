Atasco en la red eléctrica por ‘boom’ renovable: REE no otorga el permiso a 26,3GW porque no hay capacidad en los nudos

La red eléctrica española comienza a dar síntomas de saturación con tanta energía renovable que se quiere instalar en España. El operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica (REE), ha anunciado en su página web que 26,3 GW de energías renovables no han obtenido el permiso de acceso y conexión a 30 de junio de este año «bien porque no hay capacidad en el nudo solicitado, bien porque se pide acceso en una subestación no planificada». Concretamente, no han obtenido el permiso 5,8 GW de energía eólica y 20,5 GW de solar fotovoltaica.