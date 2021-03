Otro factor que influye es el impositivo, no cuando se reciben cantidades en metálico, que permiten sufragar los impuestos, sino sobre todo cuando son bienes inmuebles que no dotan de liquidez al heredero para pagar esos tributos. «Cuando se hereda un piso llega un desembolso de impuestos y no se sabe ni cómo ni cuándo se va a vender», explica la decana.