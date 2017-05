Así se preparan los millonarios tecnológicos para un (posible) fin del mundo

La revista The New Yorker ha publicado un informe sobre la enorme cantidad de multimillonarios que están preparándose para un posible fin del mundo. A estas personas no les gusta hablar de esta faceta suya tan friki, pero el cofundador de Linkedin, Reid Hoffman, asegura que más del 50% de las élites del país se están preparando para el apocalipsis. Entre las razones para creer que se avecina el fin del mundo figuran el miedo a una reacción violenta contra Silicon Valley por el desarrollo de dispositivos con Inteligencia Artificial...