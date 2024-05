Publicado hace 57 minutos por filemon314 a laregion.es

El abogado fue demandado por la clienta por cobrarle supuestamente por la elaboración de un recurso relacionado con una prestación de incapacidad que no llegó a presentar. El letrado no llegó a presentar tal recurso en el Supremo de Madrid, pero no se lo trasladó a su clienta y siguió cobrando por ese servicio como si el procedimiento siguiese abierto.