Así es el líder de 'los kikos', la secta católica más temida por los obispos  

Era marxista y no creía en Dios, pero una fuerza interna (que no sabemos explicar) le hizo convertirse al cristianismo y dejar atrás sus convicciones. Ahora, Kiko Argüello es uno de los líderes católicos más importantes que existen. El Papa Francisco lo sabe y por eso le apoya. Kiko Argüello fundó en 1964, junto con Carmen Hernández, el Camino Neocatecumenal. Él mismo dice que no es una congregación religiosa, sino que se trata de un movimiento de laicos.