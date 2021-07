Así fastidia la vida a unos vecinos del centro de Madrid un piso turístico ilegal ante la pasividad administrativa

Los vecinos del edificio del número 5 de la calle Esgrima, en Lavapiés, deben elegir este verano entre no dormir por calor o no dormir por ruido. ¿Abrir o no abrir las ventanas por la noche?, esa es la cuestión. En cualquier caso, el piso turístico que opera ilegalmente en la segunda planta de su edificio no les dejará descansar. De nada les han servido las denuncias realizadas en el Ayuntamiento: llegado el calor, su miedo se está cumpliendo