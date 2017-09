Asegurando la Raspberry Pi contra ataques [ENG]

Las Raspberry Pi son fantásticas para cualquier proyecto - son baratas, fáciles de usar, pueden ejecutar una amplia gama de sistemas operativos posibles, y proporcionan pines programables GPIO, así como la disponibilidad de CPU multinúcleo y múltiples puertos USB. Pero si no se tiene cuidado un pequeño proyecto de pasatiempo puede resultar en un riesgo de seguridad que actúe como punto de entrada a la red. No pueden realizar arranques seguros como ARM Trustzone, y la tarjeta SD y el sistema operativo no son fáciles de encriptar.