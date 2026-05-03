Artículos absursdos (VI)

Mi abuela es cuántica. Nos dimos cuenta cuando a veces le echaba habicholichas al cocido y otras veces no. Y otras veces a medias. Sí y no. Sí y no. Sí y no. Todo en el mismo bucle temporal. El pasado afecta al futuro y el futuro al pasado. Todo está interconectado. La prueba es mi abuela. Estoy seguro. Una cosa que me dijo es: ¿para quién son más importantes estas palabras que estou diciendo, para mí que las digo o para ti que las escuchas? Si todos somos iguales, las palabras deben ser igual de importantes para ambos. Todo viene de Dios. Todo es una unidad. Como en una peli de Marvel y la Liga de la Justicia. Mi abuelo criaba canarios. Y yo tengo un perrito. Me levanto todos los días a las cinco de la mañana porque lo puedo dejar suelto en la ciudad y que se hinche de correr, porque no hay otros perros con los que se puede pelear. Me hermana me tiene bloqueado el Whatsapp porque piensa que estoy loco, hablo mucho de Dios y de extraterrestres... En fin.