Archivada la querella por injurias del caso "caranchoa": la Audiencia de Alicante no lo considera delito

'Caranchoa' no es un insulto. Ni siquiera está en el diccionario. Y por eso no es una expresión injuriosa ni calumniosa, tal como pretendía el repartidor protagonista del vídeo del ex youtuber alicantino MrGranbomba, al que pedía medio millón de euros como compensación (al considerar que se había lucrado con la difusión de este vídeo en la plataforma Youtube, que termina con la agresión del repartidor al joven).