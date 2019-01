La apuesta de Errejón trasciende Madrid y es estatal. Un reflejo en las redes

Esta mañana, hablando con gente bien informada dentro de Podemos, alguien me dijo que la apuesta de Errejón era extender su marca al mayor número de territorios, y que aprovecharía a las cúpulas locales y autonómicas de Podemos en aquellos lugares donde el errejonismo tiene mayoría o una fuerte implantación. Me quedé muy sorprendido y no acabé de creérmelo, pese a que esa persona no suele fallar cuando da datos.

Pues bien, navegando por la red se me ha ocurrido meter la palabra "más" y los nombres de ciudades españolas. Y he encontrado, entre otras, las siguientes cuentas, que curiosamente se crearon ayer:

Cuenta de twitter "Más Sevilla" twitter.com/si_sevilla?lang=es , que se presenta con el siguiente eslogan:

Las estrategias partidistas, la asunción del eje izquierda-derecha, esa obligación al posible votante de aceptar el paquete conjunto con IU, todo eso ha fomentado el fracaso de las fuerzas progresistas y la llegada de la extrema derecha en Andalucía.

Cuenta de twitter "Mas Cantabria" twitter.com/MasCantabria_?lang=es que deja clara su integración en un proyecto estatal:

Nos están haciendo muchas preguntas por este proyecto colectivo; estamos comenzando la "sincronización" a nivel estatal para q las ideas "converjan"en los territorios, y así poder tejer una red suficiente q pueda acojer a todo el mundo descartando "centralismos" innecesarios.

Con estos ejemplos podéis ver por dónde van los tiros. En este contexto, nadie se atreve a abrir expediente disciplinario a Errejón ni suspenderle de militancia. Se hizo con Rita Maestre por algo mucho más leve (aceptar integrarse en la lista municipal de Carmena) pero Errejón es demasiado fuerte. Sin embargo, hay situaciones en los que ser débil con el fuerte (habiendo sido antes fuerte con el débil) deteriora todavía la imagen de quien se mantiene inactivo mientras todo se desmorona a su alrededor.

El drama está servido.