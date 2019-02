Apps para comprar vuelos más baratos utilizando el truco de no usar parte del trayecto

A raiz de una noticia en CNN Travel acerca de que Lufthansa estaba demandando a un pasajero por «saltarse» un vuelo estuve leyendo algo más sobre el fenómeno del skiplagging («saltarse vuelos») que mucha gente usa para conseguir viajar de forma más barata en avión. El truco para ir de A a B es tan simple como comprar un billete que vaya de A a C pasando por B y no utilizar el tramo que va de B a C. El asunto es de tal calado que hay quien ha inventado aplicaciones específicas para buscar este tipo de vuelos: Skiplagged es una ciudad ellas.