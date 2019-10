El Apple de 2019 es el Linux del 2000 [ENG]

La semana pasada intenté actualizar XCode en el portátil que uso para desarrollar, pero al hacerlo se quejó de que no había espacio suficiente en el disco. Después de borrar archivos, máquinas virtuales e, incluso, vaciar la papelera, la queja seguía ahí. Una búsqueda rápida en Internet me dijo que los archivos borrados se iban a un espacio reservado en el disco y que para borrarlos definitivamente había ejecutar un comando con varias opciones desde el terminal. Todo este lío me hizo sentir como si estuviera usando Linux en el año 2000.