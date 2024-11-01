Apostar mil Euros que te mueres en un mes

Esto sería la definición de una apuesta gilipollas, ¿no? Si no te mueres, pierdes mil Euros, y si ganas, no vas a cobrar una mierda porque te has muerto. Bueno, pues sin darle muchas más vueltas ni recurrir a explicaciones esotéricas sobre el mercado de futuros, los fondos de cobertura y la madre que los parió, eso es lo que está sucediendo ahora mismo en los mercados y la razón por la que las bolsas van estupendamente, viento en popa, a pesar de que todos sabemos de las nefastas consecuencias de que se alargue la guerra de americanos e israelíes con Irán.

¿A qué queréis que apuesten los tiburones de los mercados? ¿A que todo se va a ir a tomar por culo? Pues buena gana, entonces. ¿Para qué les iban a servir los beneficios de esa apuesta, en caso de ganarla? ¿Para quebrar por mil millones menos? Si ganar esa apuesta es inútil, porque no dejaría ni un céntimo después de la liquidación, la única apuesta posible es la contraria: que no pasa nada, que no va a pasar nada, y si pasa algo se le saluda, se arregla enseguida y a seguir con el Business as Usual lo antes posible.

No se trata de cinismo: es un simple cálculo racional. Hay que mantener a toda costa la narrativa de que aquí no pasa nada. Es como hacer sonar la banda de música durante un naufragio: calma a la gente, evita peleas, y mantiene a los músicos alejados de los botes salvavidas. Todo son ventajas.

Así que adelante. Hagan juego. Y sólo juego optimista.

Ser pesimista es de parguelas.