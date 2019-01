Aplicaciones Android que son un timo y aun así están en la Google Play

Hablar de que ciertas aplicaciones Android no son confiables o que hay algunas que abusan de la publicidad o de los permisos es tan común que casi leemos un nuevo caso y no solo no nos indignamos, tendemos a pasar página pensando mentalmente “otro más“. Sí, no es noticia que la Google Play Store ofrezca cierto riesgo con la instalación de según qué apps; por más que Google lleve combatiendo varios años las malas prácticas de algunos desarrolladores