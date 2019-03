Se apagó la radio de Don Rafael  

En la radio de los barcos que cruzan el Atlántico ya no se podrá escuchar la voz de su ‘Ángel de la guarda’ particular. Rafael del Castillo ha fallecido a los 80 años. Hace 40 años puso en marcha el programa ‘La rueda de los navegantes’, emitiendo desde casa no fallaba a la cita, los 365 días del año estaba operativo para ayudar, desde partes meteorológicos a prestar ayuda a barcos con problemas, participando en rescates a través de su radio UHF,poniendo en contacto a barcos con los servicios de salvamento o trazando rutas para evitar huracanes