Anuncian movilización general y estado de guerra en región de Nagorno Karabaj tras escalada entre Armenia y Azerbaiyán

"Siempre hemos dicho que no somos partidarios de la guerra, pero estamos preparados para ella. No hay mayor partidario de la paz que nosotros y nadie ama la paz más que nosotros. No queríamos la guerra, nos la impusieron, y estamos obligados a defender nuestra patria y nuestras familias", anunció el mandatario Arayik Harutyunyan ante la Asamblea Nacional de la república.