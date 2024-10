Antonio Maestre se querella, entre otros, contra Vito Quiles y Bertrand Ndongo por difamación e injurias

"Me informa mi abogada que a las 15:00 de la tarde se enviarán los tres primeros burofaxes con requerimientos a quienes iniciaron la campaña de acoso, difamación, injurias y atentado al honor y a la intimidad. La que se creía muy lista y quería ganar notoriedad intentando desacreditarme ya veremos lo que piensa esta tarde cuando lo reciba. Aparte lo recibirán Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Como os he advertido no voy a dejar pasar ni una sin importar el coste emocional y económico que me suponga", ha señalado el colaborador de 'Al Rojo Vivo'.