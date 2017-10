“Antes se robaba más”, confiesa uno de los primos de Rajoy

Se llama Agustín Rajoy, es uno de los primos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su percepción del mundo que nos rodea creo que será poco compartida por el resto de los mortales. Sobre todo cuando declara sin sonrojarse : “Yo con políticos corruptos no me he encontrado. No creo que la gente venga a la política a robar. Así lo entiendo, de verdad”. (Hay entrevista en video para los morbosos).