Un año después, persisten las quejas de clientes de Movistar con Netflix

No es una historia nueva, no. Los problemas de Netflix con Movistar existen desde que el servicio de vídeo en streaming desembarcó en nuestro país hace poco más de un año, y el debate sobre quién tiene la culpa es un rifi rafe entre ambas partes. Pero en todo este embrollo hay cuestiones que son evidentes: por un lado, que el resto de operadores –con sus más y sus menos- no tienen los mismos problemas, y por otra parte, que Netflix no está haciendo las cosas de la forma más correcta. Y dicho así suena vago, sí, pero hay demostraciones objetivas