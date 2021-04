Android ya soporta Rust oficialmente como lenguaje de programación para su desarrollo

Aunque siguen siendo dos de los lenguajes más usados y eficientes, C y C++ también son famosos por sus problemas de gestión de memoria. De hecho, el equipo que se encarga del desarrollo y mantenimiento de Android dentro de Google, ha expresado que los fallos de seguridad de memoria en C y C++ siguen siendo la fuente de errores en el código de Android más difíciles de abordar. Google no solo ha estado promoviendo el uso de lenguajes como Java y Kotlin, sino que ahora, AOSP soporta Rust como lenguaje para desarrollar el propio sistema operativo