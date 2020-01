Anciana con el brazo roto desde hace un mes sin atender... pero tenemos una sanidad de calidad

Había oído que la calidad de la sanidad pública había descendido, pero nunca lo había sufrido en persona… hasta hoy. Mi madre (76 años) se rompió un brazo (el húmero) el día 9 de Diciembre. Le dijeron en urgencias del hospital de Coruña que debía ser operada, pero que no podían darle cama y que debía esperar en casa hasta que le dieran cita para la operación, pero tampoco le podían escayolar el brazo, porque al parecer en estas fracturas no se puede escayolar. Tuvimos varias citas y pruebas, confirmando que el hueso estaba desplazado, por lo que requería cirugía, y durante todo este tiempo tuvo muchísimo dolor, además de no poder realizar tareas tan sencillas como vestirse o ir al baño por sus propios medios. Al final tuvimos que reclamar para que le den cita para la operación porque no nos daban citado y justo después de presentar una reclamación, hace tres días se la dieron para hoy. Hoy se presentó para operarse, pero al parecer la operación que había antes de la de ella se complicó... y que volvamos a pedir cita porque no la pueden operar. Que esperemos un poco más... con el brazo roto. Nos llegaron a decir que total la mujer es mayor y que a lo mejor no compensa operarla. Alucinante.

Resumiendo. Tenemos a una persona mayor con el brazo roto desde hace un mes con un dolor enorme, totalmente dependiente a raiz de esa fractura y en la seguridad social nos dicen que tenemos que esperar a que nos den cita de nuevo porque ahora no la pueden atender. Que sí... que son fechas muy malas... pero no es excusa. En mi trabajo si hace falta terminar algo o se contrata a más gente o se ponen más medios. Más aún en un hospita. Evidentemente nos dirigimos a atención al paciente a presentar una reclamación... pero ¡¡Oh, sorpresa!! Cierra a las dos. No podemos ponerla hasta mañana. Toca presentar denuncia en el juzgado.

Sabemos que por desgracia en este país las cosas sólo funcionan si salen a la luz pública. A ver si aunque sea por vergüenza alguien de la sanidad gallega se interesa por este caso y se digna a atenderla. Más que nada porque no está bien eso de dejar a alguien con el brazo roto tirado en casa y esas cosas (Cada vez que lo pienso…).