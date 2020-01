Análisis de Kentucky Route Zero

Ya sé que a nadie le gustan los textos que empiezan explicándose a sí mismos, pero que me parta un rayo si esta no es la ocasión en la que puedo permitírmelo. Kentucky Route Zero es un juego que en ningún momento de su existencia parece no estar hecho del más puro y genuino milagro, una rara avis que te congela los huesos, que apela a algo concreto y primigenio dentro de ti. Y no sé si podré vivir conmigo misma si dejo que cerréis esta ventana sin haber conseguido los dos retos que me presenta ahora esta página en blanco: haceros creer que...