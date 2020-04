Un análisis por edad y sexo de las defunciones e ingresos en UCI por COVID-19

En la web de Ministerio contamos, desde hace días, la información de ingresados en UCI y fallecidos segmentados por edad y sexo del paciente. Hay que hacer constar que, como se puede ver, la información no está actualizada, pero cubre una parte importante de los fallecidos / ingresados en UCI. En estos momentos se cuentan más de 12.000 fallecidos en la estadística con lo cual se pueden extraer conclusiones.

He elaborado las siguientes tablas para analizar los datos:

Defunciones segmentadas por edad y sexo

Ingresos en UCI segmentados por edad y sexo

Conclusiones de los datos de mortalidad:

· La mortalidad es superior en hombres (59,7%) que en mujeres (40,3%)

· La distribución de la mortalidad respecto a otros países es superior en mujeres. Esto es debido a que en España a partir de cierta edad existen muchas más mujeres que hombres. Por ejemplo, a partir de los 80 años existen 1.052.335 hombres en España frente a 1.812.154 mujeres. A partir de los 90 años existen más del doble de mujeres que hombres.

· Si tenemos en cuenta la mortalidad solo hasta los 79 años la mortalidad en hombres pasa al 69.7% y en las mujeres al 30,7%. Por tanto, la mortalidad en las mujeres está, a pesar de las cifras, sobre representada debido a su clara mayor esperanza de vida y a que la enfermedad tiene una mortalidad superior cuanto mayor es la edad.

· En muertes por millón la mayor mortalidad se da cuanto mayor es la edad. Por tanto, el grupo con mortalidad más elevada son las personas de 90 o más años con 4.132 por millón, de los cuales 6.126 por millón en hombres y 3.327 por millón en mujeres.

· Solo hay tres defunciones en el grupo de 0-9 y 3 en el de 10 a 19, así que los datos que vienen a continuación hay que tomarlos con cautela al ser muy pocas las defunciones en estos grupos. El grupo con menor mortalidad es de 10 a 19 años con 0,62 muertos por millón. De los cuales (1 persona) los hombres son 0,40 por millón y las mujeres (2 personas) son 0,86 por millón.

Conclusiones de los datos de ingresos UCI

· Se han tenido en cuenta para la evaluación dos parámetros. Ingresados por millón y muertos por ingresado. uno tiene en cuenta simplemente la población en cada grupo de edad y el otro tiene en cuenta la gravedad en cada grupo de edad.

· El grupo con más ingresados es la población entre 60 y 69 años.

· El grupo con más ingresados por millón corresponde a la población entre 70 y 79 años.

· El grupo con más ingresados vs defunciones es el de 0 a 9 años, con 8,33 ingresados en UCI por fallecido.

· El grupo con menos ingresados es la población entre 10 y 19 años. Y esto al ser más casos ya marca algo más de tendencia. Parece ser que a pesar de la población de 0-9 años ser de muy bajo riesgo, si que parece tener un ligero mayor riesgo de complicaciones respecto al grupo de edad de 10 a 19 años.

· El grupo con menos ingresados por millón corresponde a las edades entre 10 y 19 años.

· Los ingresados en UCI por millón son el doble en el grupo de 0 a 9 años respecto al grupo de 10 a 19.

· El grupo con una ratio defunciones vs ingresados en UCI inferior corresponde a la edad de 90 años o más. De este grupo hay 83 muertos por cada ingresado en UCI.

· Se han ingresado enfermos en todos los grupos de edad. Incluyendo a 27 personas de 90 o más años.

Conclusiones personales

(Aquí añado además de datos alguna valoración personal y puede que haya algún elemento discutible)

Aquí ya las conclusiones que yo saco. A pesar de que vemos que se va ingresando menos a medida que aumenta la edad en la UCI, hemos de contemplar que muchos de los protocolos de ingreso en ciertas áreas de la UCI indican que para recomendarse el ingreso debe ser potencialmente reversible el fallo orgánico que se observa. Por tanto, es de suponer que, a mayor edad, menos poder de regeneración del cuerpo y mayores cantidades de enfermedades o problemas adyacentes, hacen que a medida que una persona tiene más edad, sea más probable que no sea recomendable el ingreso en una UCI por no poder aportar esta ninguna posibilidad adicional de supervivencia.

De los datos, por tanto, extraigo que no ha habido discriminación por edad. Queda claro que no han existido ordenes tipo a partir de cierta edad no entra nadie en la UCI, siendo el 33,969% de ingresos en esta de personas de 70 o más años. Muy destacable el ingreso de personas que, pese estar ya cerca del final de su vida, los médicos han considerado que tenían posibilidades de sobrevivir. Hablo del caso de las 27 personas de 90 años o más que han sido ingresadas en la UCI.

Que es una enfermedad más grave y mortal para los hombres queda claro. En todos los grupos de edad (excepto de 10 a 19 que con 3 muertos parece más cuestión de azar que de una prevalencia real) la mortalidad por millón es superior en los hombres que las mujeres.

Además, esta diferencia se hace mayor cuanto mayor es la edad. Así, en mortalidades por millón, un hombre de 20 a 29 años tiene un 18% más de posibilidades de fallecer de Covid-19 que una mujer. Pero un hombre de 60 a 69 años tiene un 154% más posibilidades de morir de Covid-19 que una mujer.

Normalmente los estudios para atacar algo, en este caso a este virus, parten de fallos, cosas significativas, que se salen de la simetría. Esta mayor predisposición masculina a tener un desenlace fatal sin duda es algo que podría aportar pistas del funcionamiento del virus SARS-CoV-2