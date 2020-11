Análisis del documental "Los secretos de la tumba de Saqqara" (Netflix)

Hace un par de días se estrenó el documental "Secrets of the Saqqara Tomb" producido por Netflix. Ayer lo vi y tengo que decir que me gustó bastante. A continuación el trailer junto con mi análisis personal. Para quien no me conozca, soy un uruguayo que vive en Luxor (Egipto) desde hace 10 años, estudio egiptología desde hace aún más y actualmente colaboro en el estudio de los textos de una tumba tebana y curso estudios de Formación Superior en Egiptología en la Universidad de Alcalá.

Cuando estudias cosas antiguas es fácil olvidarte que lo que estás estudiando son personas como tu, y desde el punto de vista del público general cuando se anuncian noticias de tal o cual descubrimiento también es fácil perder la noción de que eso sucede gracias al esfuerzo y trabajo duro de una multitud de obreros y especialistas (que además muchas veces trabajan en condiciones bastante precarias), por lo que la "dimensión humana" mostrada me gustó mucho. Normalmente los documentales sobre temas de historia tienen una mirada más bien aséptica del proceso de estudio histórico, en cambio el documental de Netflix pone el foco en el grupo humano que lleva a cabo el trabajo. Desde la intimidad del día a día de los obreros y las dificultades que se encuentran hasta la genuina humanidad mostrada por la encargada de estudiar los restos humanos, es un verdadero soplo de aire fresco a una fórmula que normalmente no varía mucho del formato de clase magistral dada por el experto de turno.

Espero que lo que se ve ayude también a demostrar la falsedad de una noción que más de una vez he escuchado, la de que "a los egipcios modernos no les importa el antiguo Egipto porque son musulmanes". Esto es algo que siempre me ha dolido, porque tengo buenos amigos egipcios involucrados en el mundo arqueológico (de hecho hasta convivo con a la familia de uno) y a muchos les importa profundamente el tema y hasta sienten una gran y genuina admiración por los antiguos egipcios.

Amira brinda una mirada sensible y humana al trato de los restos óseos de los antiguos egipcios.

La filmación nos da también la rara oportunidad de ver como funciona por dentro una excavación arqueológica egipcia. Quizás la falta de "herramientas modernas" al excavar pueda sorprender a algunos, pero eso es normal y es además la forma más segura, porque herramientas mecánicas tienen mucho mayor riesgo de destruir algo. La forma algo "primitiva" de trabajo es por lo tanto algo deliberado, y aunque es cierto que quizás carezcan de ciertos medios materiales que pudieran facilitar la tarea, la tecnología que está disponible se usa si es necesaria, como se ve por ejemplo en el estudio de las momias animales. Sobre este tema, tuve que dejar escapar una sonrisa al ver la emoción de Salima al recibir la momia del "gran gato", porque ella es una experta reconocida a nivel mundial en el tema de momias animales y probablemente en su carrera haya estudiado varias miles de ellas, así que cuando vi su expresión supe que iba a ser algo interesante.

No soy arqueólogo de campo, así que en el tema de las prácticas arqueológicas no voy a opinar mucho, pero tengo que admitir que me preocupó bastante como manipularon varios objetos (especialmente las momias de los gatos). Lo que me causó aún más preocupación es la aparente falta de documentación in situ de las piezas. Hay que ser justos y decir que son varios meses de trabajo condensados en un documental de 2 horas, por lo que es posible que si documentaran todo y luego "redescubrieran" las piezas para la cámara, pero me dejó con serias dudas. Lamentablemente, considerando lo rápido que trabajan las misiones egipcias (más sobre esto al final) no me sorprendería si la documentación final fuera incompleta.

Donde si me animo a opinar más a fondo es en lo relacionado a las personas que se ven trabajando con los textos jeroglíficos, ya que desde hace 3 años yo realizo un trabajo muy similar (aunque mayormente desde la comodidad de mi hogar utilizando fotos de alta resolución y diferentes técnicas de manipulación digital). Me gustó que representaran el proceso de discusión y opinión interna del equipo, porque aún en el caso de que la duda inicial resulte ser un sinsentido o que sus componentes tengan niveles muy diferentes (lo que es mi caso, ya que trabajo directamente con la directora de una misión y es una persona que tiene muchísima más experiencia y conocimientos que yo) es algo muy sano y útil para evitar sesgos de visión personales y mantener las ideas frescas. También comparto sus opiniones sobre el placer que causa volver a darle voz e identidad a gente largamente olvidada. Personalmente es un rol que me resulta tremendamente gratificante, al mismo tiempo que muy aleccionador, porque al final del día uno simplemente es un intermediario entre la antigüedad y la modernidad.

Dicho esto, en lo que respecta a la "teoría de la conspiración" que plantean... lo siento, pero no la veo. Me resulta altamente especulativa y soy bastante escéptico con muchas de sus interpretaciones. Evidentemente no tengo acceso a los textos de esta tumba, por lo que puede haber información extra que desconozca, pero voy a intentar ahondar en un par de cuestiones que ellos plantean para su teoría y porqué no me convencen:

el problema de la mención de la madre como esposa que se plantea en la falsa puerta creo que puede ser interpretado de diferentes formas. En el documental afirman que dice "Su mujer Merit-Min", sin embargo al leer el texto jeroglífico nos encontramos que la frase completa es ḥmt.f rḫt-nsw(t) mwt.f mrt-mnw que podemos traducir como "su esposa, la conocida del rey, su madre, Meret-Min". Ese "su esposa" podría estar quizás referido a "esposa de su (padre)", o ḥmt en egipcio antiguo (el estado del idioma egipcio en esta etapa histórica, que es algo diferente al egipcio clásico posterior que normalmente se estudia) quizás pueda tener otro significado en este contexto. No lo se, no estudié la tumba ni soy un especialista en egipcio antiguo, pero este es el tipo de dilemas que muchas veces se pueden resolver estudiando textos paralelos de otras tumbas y no necesariamente significan nada super extraño.

que podemos traducir como "su esposa, la conocida del rey, su madre, Meret-Min". Ese "su esposa" podría estar quizás referido a "esposa de su (padre)", o en egipcio antiguo (el estado del idioma egipcio en esta etapa histórica, que es algo diferente al egipcio clásico posterior que normalmente se estudia) quizás pueda tener otro significado en este contexto. No lo se, no estudié la tumba ni soy un especialista en egipcio antiguo, pero este es el tipo de dilemas que muchas veces se pueden resolver estudiando textos paralelos de otras tumbas y no necesariamente significan nada super extraño. mencionan que en la pared sur hay una expresión que dice "Yo estoy con los jueces"... pero yo no la encontré, así que no se exactamente a que texto se refieren. Una gran porción de esa pared está además algo dañada, por lo que es fácil realizar lecturas erróneas. Adicionalmente la teoría que desprenden de esa supuesta frase quizás puede hasta ser anacrónica, pues estamos en una tumba del Reino Antiguo y esta es una época donde la doctrina de Osiris aún no se había desarrollado completamente (por ejemplo, no encontré ninguna inscripción con el epíteto de mꜢꜤ-ḫrw -justo de voz- tan característico de la doctrina del juicio de Osiris).

Para terminar el tema lingüístico, no estoy seguro porqué decidieron llamar a este señor por el nombre de "Wahtye" cuando en las inscripciones se lee claramente que se llama wꜢḥ-t , por lo que en todo caso debería de llamarse "Waht".

Por último, pero no por eso menos importante, me voy a enfrentar al elefante en la habitación: la presión que tienen las misiones egipcias por "descubrir cosas" y "trabajar rápido". Creo que esta es una de las mayores diferencias entre las misiones occidentales (que pueden pasarse décadas estudiando una sola tumba) y las misiones egipcias. Es algo triste, porque en Egipto existen académicos competentes y que entienden como funciona la arqueología moderna, pero son rehenes de la situación y forzados a sacrificar calidad en una espiral donde al final los más perjudicados son los propios egipcios. Esto es evidentemente una decisión política del gobierno egipcio, que ve a su propia arqueología con una mirada salida del siglo XIX y como apuntaladora de su industria turística y retórica nacionalista en vez de priorizar logros académicos y no materiales. Esto no significa que las misiones extranjeras no tengan su propia colección de problemas, de hecho todas las misiones (sean egipcias o extranjeras) sufren para obtener financiación, pero el origen de los fondos (que en las misiones extranjeras normalmente provienen de donaciones, becas universitarias u organismos culturales, muchas veces de origen privado o inclusive autofinanciados) sumado al hecho de que por ley ninguna pieza encontrada puede salir de Egipto, hace que sus presiones sean de una naturaleza diferente.