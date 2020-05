Analicemos el incremento del desempleo en EEUU

Buenas noches compañeros,

Hoy vengo a compartir un poco de conocimiento ante la mas que probable avalancha de noticias, primero elucubraciones(ya he visto una hoy por aquí) y mas tarde de datos "reales" que van a aparecer por esta web en los próximos días respecto a la cifra de paro de estados unidos, este articulo va a ser didáctico, la intención no es calcular datos (aun no están publicados, faltan 2 días para ello) sino explicaros cómo EEUU mide el paro, para que cuando veáis esos datos en la prensa, podáis entenderlos si queréis.

En este punto os preguntareis, "Y cómo este gañan está capacitado para explicarnos algo?", así que os resumo en un párrafo la razón.

Hace como un mes, en esta grandiosa web tuve un debate sumamente constructivo con otro meneante sobre la tasa de paro de EEUU, el compañero, liberal, defendía que las medidas de Trump habían dejado el país en un paro "inexistente", y yo argumentaba que el indice de medición de paro en EEUU, como todo el mundo sabe, esta trucado. Así que como no existe mejor maestro que una mente inquieta, investigué la forma en que EEUU mide realmente el paro, para rebatir, y ganar la confrontación. Este articulo será un resumen de lo aprendido en aquellas horas de investigación, ya que aquel debate acabó en tablas, porque ambos teníamos razón, el Indice de EEUU esta trucado, y el otro indicador, el que no lo está, también daba unas cifras envidiables.

Primero, como mide EEUU el desempleo

EEUU, tiene una forma un poco curiosa de medir el desempleo, utiliza una encuesta telefónica mensual a 60K hogares aleatorios (de media unas 110k personas mensuales), en esa encuesta no te pregunta si estas parado o no, sino que hace preguntas mas crípticas, tipo CIS, sobre nivel de vida, tiempo libre y demases, que tras analizar las respuestas, dan una imagen bastante realista de cuanta gente vive en el hogar y cuantos sueldos entran o les gustaría entrar (excluyendo menores, militares y gente en cárcel o psiquiátricos).

Al analizar esos datos, una vez al mes, la oficina de estadística laboral de EEUU www.bls.gov/, publica los resultados en dos indicadores diferentes.

El indicador U3: Que es el maquillado, el que se usa para fardar frente a otros países, un indice muy restrictivo que excluye de la cifra a muchos parados.

El indicador U6: Es el mas realista, y el que usan de referencia aquellos que trabajan con estos estos datos y no solo quieren fardar de ellos. Es una forma de contabilizar el paro mas parecida a la nuestra en España. Este indicador contabiliza todos los desempleados del U3, y suma estos colectivos que el otro indicador ignora.

Las personas que han dejado de buscar un trabajo después de varios intentos fallidos (durante 12 meses). Están decepcionadas con las condiciones económicas actuales y consideran imposible encontrar empleo en este momento. Estos desempleados se conocen como "trabajadores desalentados".

Individuos que pueden encontrar trabajo pero no están buscando empleo en este momento.

Personas que han vuelto a estudiar y se niegan a buscar empleo.

Personas que tienen un trabajo a tiempo parcial o temporal debido a condiciones económicas desfavorables: actualmente no hay trabajos a tiempo completo para ellos. El U3 considera esta categoría como empleado y no la incluye en las estadísticas de desempleo.

Para que os hagáis a la idea, una persona en paro, que trabajó dos semanas a tiempo parcial en los últimos 12 meses, podría no aparecer en el U3, pero si en el U6.

Segundo, los datos reales

Esto es importante, los datos reales sobre este de Abril, aún no están publicados, todos los datos que veáis en prensa, son elucubraciones mas o menos reales de lo que se esperan los periodistas, pero NO OS DEJÉIS ENGAÑAR, la oficina de estadística laboral ya tiene publicados sus pronósticos respecto a los incrementos del mes pasado, así que no cualquier cifra vale.

El pronostico de la tasa U3 es del 3.8%

El pronostico de la tasa U6 es del 11.2%

Los datos de Abril se publicaran en dos días. (8 de Mayo)

Tercero, el incremento del paro que les espera

Cuando yo hice mis deberes, encima de la mesa estaban los datos de Febrero, faltaban 4 días para los datos de Marzo, y las primeras noticias sobre despidos masivos en EEUU estaban empezando a aparecer, tenían un paro U3 del 3% y un paro U6 del 7%.

Les quedaban 4 días para publicar los datos recopilados por llamadas telefónicas hechas durante todo el mes, así que estaba claro que en 4 días, poco iba a variar las cifras

Que nos encontramos en Marzo.

El U3 subió de 3% a 4.4% (ojo que en un país con unos 330¿? millones de habitantes ya es un buen incremento)

El U6 subió del 7% a 8.7%

Cuarto, qué podemos esperar en dos días

No soy periodista, y no gano dinero con esto, así que no voy a jugármela a tirarme números al azar.

Podemos decir que las predicciones del indicador U3 que dice que el desempleo bajará del 4.4% al 3.8% parecen bastante utópicas, pero podrían ser reales, ya que gran parte de la gente despedida durante abril, posiblemente sean de alguno de los grupos que este mismo indicador descarta.

Las predicciones sobre el indicador U6, que dicen que subirá el desempleo del 8.7% al 11.2% si pueden ser mas realistas, aunque si las noticias sobre los despidos masivos son tan reales como parece que son, es posible que este incremento sea mucho mayor.

Indistintamente, en los próximos días es posible que este tema aparezca mucho por aquí, es bueno que si queréis valorarlo en serio, sepáis cuales son las cifras reales, y cuales no pueden serlo porque están sin publicar.

Os dejo como fuentes la web de donde he sacado gran parte de esta información (no toda, pero tras un mes no he podido encontrar todo)

Tasa de desempleo U3 de EEUU, mes Marzo.

www.mql5.com/es/economic-calendar/united-states/unemployment-rate

Tasa de desempleo U6 de EEUU, mes de Marzo.

www.mql5.com/es/economic-calendar/united-states/u6-unemployment-rate

Si me animo, y es un gran condicional, en unos días igual saco otro articulo sobre los datos publicados.

Un saludo.