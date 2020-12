Añadir antenas wifi externas a Cisco C1111

Este router Cisco de gama medio-alta tiene muchas bondades pero la cobertura wifi no es uno de sus puntos fuertes. Tiene la posibilidad de radiar en 2,4 y 5 Ghz y después de hacer pruebas comparando la cobertura con otro router Huawei de similar gama… el Huawei (AR169FGW-L) se llevaba la palma, eso sí, partimos de que el Huawei tiene dos antenas externas para su wifi 2,4 Ghz pero por contra no tiene wifi 5 Ghz. El modelo concreto es C1111-8PLTEEAWE, no todos los C1111 tienen módulos wifi, esta variante concreta sí.