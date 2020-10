AMD va a por Xilinx: pagará más de 30.000 millones de dólares para hacerse con sus FPGAs, indican en el WSJ

AMD presentaba ayer sus nuevos procesadores de escritorio muy enfocados a gamers y también tiene preparada la presentación de sus gráficas Radeon RX 6000, pero la cosa no se queda ahí. Es al menos lo que señalan en The Wall Street Journal, donde revelan que AMD está muy cerca de comprar Xilinx. Este gigante de la fabricación de circuitos programables o FPGA le daría mayor acceso a segmentos como el de telecomunicaciones o centros de datos, pero la operación no saldrá barata: se estima que AMD podría pagar más de 30.000 millones de dólares.