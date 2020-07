Amazon retira las novelas ligeras de No Game No Life entre otras y no dice por qué [EN]

El 14 de julio Yen Press confirmó que Amazon ha retirado sus títulos de No Game No Life de la plataforma [...] El 13 de julio J-Novel Club confirmó que algunos de sus títulos digitales también habían sido retirados. Entre los títulos afectados están la popular How Not to Summon a Demon Lord [...] No fueron notificados por Amazon sobre ello. Se enteraron [...] tras recibir quejas de los aficionados. Tras llamar a Amazon verificaron que el Equipo de Revisión de Contenidos de Kindle había retirado los títulos pero Amazon "no podía decir por qué".