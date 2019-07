Amazon da otro paso para ofrecer Internet por satélite en todo el planeta

Internet por satélite es considerado por muchos como la mayor promesa de los próximos años para conectar a todo el mundo a la red. Sabemos que la mitad de la población mundial no tiene acceso de calidad a Internet y que no existen planes para llevarles la fibra óptica o el 5G. Por esa razón, las conexiones satélites pueden ser claves para eliminar la brecha digital. Si SpaceX con Starlink es un proyecto prometedor, no lo es menos el de gigante del comercio online a nivel mundial.