Los altavoces de Amazon ahora detectan si entran a robar y reproducen ladridos de perro para ahuyentar a los ladrones

Amazon ha desplegado en Estados Unidos un nuevo servicio de suscripción llamado Alexa Guard Plus. Guard Plus, que puedes contratar por 5 dólares al mes o 49 al año desde esta página web, convierte los altavoces inteligentes Echo y Echo Show en dispositivos de seguridad del hogar capaces de detectar ladrones en casa. Con una suscripción a Guard Plus, puedes llamar al teléfono de emergencias a través de tu Echo diciendo “Alexa, llama por ayuda”. También puedes recibir alertas en tu móvil cuando el altavoz detecte sonidos...