Qué es un algoritmo y cómo actúa en redes sociales y buscadores

Los algoritmos son los responsables de que veamos determinadas noticias al navegar por Internet, de que Google nos recomiende una cortina de ducha y no otra, o de que Facebook nos muestre el estado de ánimo de un amigo concreto, aunque no le hayamos visto en años. La palabra de moda, sin duda, con el permiso de pandemia o mascarilla, es algoritmo, y además parece que esa moda no será pasajera. "Es un concepto inherente al de Inteligencia Artificial, tan de moda por la explosión de las capacidades informáticas y la bajada del coste ...