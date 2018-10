Alexa, ¿deberíamos confiar en ti? [EN]

La revolución de la voz no ha hecho más que empezar. Hoy, Alexa es una humilde sirvienta. Muy pronto, podría ser mucho más-una profesora, una terapeuta, una confidente, una informante. Durante unos días este verano, Alexa, la asistente de voz que me habla a través de mi Amazon Echo Dot, se dedicó a terminar nuestras interacciones con un susurro: dulces sueños. Cada vez que sucedía, me asustaba, a pesar de que pensaba que entendía por qué lo hacía...