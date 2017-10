Los alcaldes independentistas no cederán colegios para poner urnas el 21-D

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ya ha llamado a la movilización de los regidores independentistas para que no permitan la colocación de urnas el próximo 21-D. Consideran que la convocatoria no tiene sentido porque el Estado español ya no tiene, a su juicio, ninguna soberanía en el territorio catalán. Los planes del independentismo pasan, por impedir que se celebren estas elecciones y evidenciar una ruptura entre Cataluña y el resto de España.