'Los Albertos', Álvaro de Orleans y Corinna: quién es quién en el caso de la venta del Zaragozano

El origen de la fortuna del rey emérito, cifrada en 1.800 millones de euros por The New York Times y en 1.700 por la revista económica Forbes, vuelve a generar dudas y sospechas tras la revelación hecha este el lunes por el periódico británico The Sunday Telegraph.Álvaro de Orleans-Borbón, primo de Juan Carlos I, habría obtenido una comisión de 39 millones de libras (50 millones de euros) por la venta del Banco Zaragozano al Barclays Bank de Londres, en 2003. Dicha cantidad, cobrada en forma de comisión por su labor como intermediario...