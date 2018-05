Un Airbus A350 despegando casi en vertical en el ILA de Berlín [EN]  

Airbus ha comenzado la producción de al menos 237 Airbus A350 y sus pilotos de pruebas han realizado una demostración de lo que es capaz en el ILA (Innovation and Leadership in Aerospace) de Berlín el fin de semana pasado. No se trata de una versión modificada para realizar acrobacias, es el modelo de serie con los mismos motores. Link directo al vídeo youtu.be/8wyWcdyEkOo