Ahora sí, LibreOffice llega a la Microsoft Store

Por un lado está LibreOffice Vanilla, la oficial de The Document Foundation, disponible por un precio de 9,99 euros. Por el otro, LibreOffice powered by CIB se vende por 14,99 euros e incluye soporte en línea, actualizaciones automáticas y correcciones de seguridad durante 18 meses. Es decir, funciona en la práctica como modelo de suscripción. Cabe recordar que LibreOffice está disponible de manera cien por cien gratuita para los usuarios de Windows a través de su sitio oficial. LibreOffice Vanilla aportará beneficios a The Document Foundation.