Ahora explican la razón de los strikes

En primer lugar, mi aplauso, por el detalle de transparencia.

Que sepamos por qué nos ha caído un strike, ayuda a la transparencia en el funcionamiento de la comunidad.

Ayuda un poco menos la nota que va debajo: "Ten en cuenta que la penalización puede ser debida a varios comentarios, acciones o reiteraciones, aunque aquí solo se muestre uno de ellos. Lee nuestras normas de la comunidad para más información. Si deseas más información acerca de las penalizaciones puedes escribir aabuse@meneame.net"

Traducida viene a significar que no te creas que vas a poder decir que lo tuyo es una chorrada comparado con lo de @veteasaberquien, proque lo tuyo fue reiterado, con variedad, etc.

Lo mejor del asunto es que yo he mirado mis tres strikes y sólo uno de ellos era por lo que yo pensaba. Las he armado mucho, muchísimo más gordas, por cabreo o diversión, que en lso tres casos en que me cayó el strike.

Dicho esto, y como sin propuesta no hay protesta, sugiero que se pongan unos límites claros, y cobre todo coherentes, en la aplicación de esos strikes y que no dependan de la simpatía o antipatía que pueda tener hacia un usuario o un tema el administrador de turno.

Por ejemplo, a mí me cayó un strike por decir que las feminazis eran muy feas... Vale. Otro por llamar a un determinado grupo "mierdasecas".... ¿De verdad no se dedican insultos peores a políticos y personajes diversos en este sitio? Yo acepto mi strike, ok. Pero me gustaría saber cual es límite, si existe, y si es para todos.

Sobre todo si es para cualquier tema. Eso, sobre todo.