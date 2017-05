Los agricultores empiezan a tirar el melón, sandía y tomate al recibir ofertas de 15 céntimos el kilo

Desde ASAJA Almería se considera que no se está ante las cotizaciones habituales de la primavera, y es más, los agricultores se encuentran desconcertados por la situación de bajos precios, sobre todo en melón, sandía y tomate que llevan quince días perdiendo valor y que ya se han situado “en un nivel esperpéntico. Se están realizando ofertas por sandía sin pepita a 15 céntimos, ya no es sólo que no se cubran costes, sino que le estamos poniendo dinero cuando estamos en plena cosecha.”