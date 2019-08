El aeropuerto de la podredumbre consular

Esta semana he sufrido una experiencia que seguramente recordaré durante mucho tiempo, mi madre se quedó en tierra cuando comenzaron las manifestaciones en el aeropuerto de Hong Kong del 12 y 13 de agosto.

Su vuelo fue de los últimos que salieron hacia dicho aeropuerto y a las 2 de la tarde del día 12 ya sabíamos que la cosa iría para largo... Ya lo creo porque hasta la noche del día 15 no consiguió coger un vuelo….

No voy a hablar aquí de lo mal que se comportó el personal del aeropuerto o que en 3 días y medio no recibió ni un vale de comida o como necesité hacer cerca de 10 horas de llamadas internacionales para poder reorganizar su vuelo porque no se puede hacer desde el aeropuerto directamente… No, eso son peleas entre mi antigua compañía aérea y el aeropuerto que nunca más visitaré y yo.

Este comentario va para lo que no puedo renunciar, mi país y como la mierda (y lo digo claro mierda de personal y recursos) de servicios consulares pone a disposición de aquellos ciudadanos que tenemos la mala suerte de tener algún problema en el exterior… Y no es porque sea mi primer desagradable contacto con ellos (llevo años viviendo fuera de España) sino porque ha sido el primero que, realmente, necesitaba su asistencia.

Como he dicho antes la cosa comenzó el día 12, al llegar mi madre al aeropuerto de HK nosotros ya sabíamos que los vuelos se cancelarían, así que le pedimos a mi madre tranquilidad, buscar un buen lugar y esperar… Como la aerolínea nos comentaba que la embajada australiana había contactado con el gobierno Chino y autoridades de HK para habilitar un autobús para llevar a sus ciudadanos hacia un aeropuerto cercano con un visado especial para poder entrar en China, intentamos hablar con el consulado para lo mismo… La respuesta fue un mensaje grabado que decía “todas las líneas están ocupadas llame pasado un tiempo”…. Y tras 4 intentos y llamadas al de emergencia donde saltó el contestador… desistimos (no queríamos quedarnos sin asientos en el avión) volvimos a hablar con la aerolínea y reservamos el próximo avión que salía desde HK… para el día 14 por la tarde…

Eran 2 días los que debería pasar mi madre en el aeropuerto, pero al menos tenía billete.

El día 13 por la tarde le informaron a mi madre que tenían sitio para un vuelo que salía el 14 a las 1:20 am y con tal de no esperar 18 horas más en el aeropuerto, mi madre accedió al cambio y se dirigió hacia la puerta….

En ese momento fue cuando comenzaron los segundos enfrentamientos con la policía en el aeropuerto y un policía (no alcanzo a entender porqué) al ver a mi madre fuera de la zona de embarque (para sacar el billete tienes que salir) presupuso que deseaba salir del aeropuerto o yo que se que pensaría ese pedazo de cacho de carne… En resumen, mi madre se vio, hablando un pésimo inglés en zona de recogida de equipaje y como única solución era entrar de nuevo en el aeropuerto…El pasar por la puerta principal... Cosa simple si no fuera porque estaban apaleando a los policías justo delante suya y cargando carritos bloqueando la entrada al aeropuerto…

En estas mi madre consigue ponerse en contacto conmigo (era de noche y fuera del horario consular) y yo le aconsejo refugiarse en un sitio alejado de los disturbios mientras intento de nuevo ponerme en contacto con la embajada….

Pues bien, en el teléfono de emergencia solo salía el una máquina en inglés, el genérico de una compañía telefónica, que te pedía dejar el mensaje y se pondrán en contacto contigo… Yo dejé mi número y el problema… Llamé un par de veces durante la siguiente media hora (por si las líneas estaban saturadas y el contestador saltaba automáticamente) y luego intenté con otros consulados españoles de la zona… Como vivo en Taiwan y nuestro consulado es el de Manila también lo intenté con ellos….

El único número de emergencia que al menos cogió el teléfono fue la de Manila… Eso es de agradecer…. Pero la solución que me dio… Después de decirme que llamara al teléfono que ya había llamado en varias ocasiones…. Fue mandar un e_mail al consulado….

¡GENIAL NO!

Así, un e_mail… Claro… Lo más lógico para gestionar una emergencia… Por mail...

Gracias a que no todos los servicios consulares son tan inútiles resulta que personal del consulado de Reino Unido ( o alguien que esta con ellos, la verdad mi madre no está segura) vio a mi madre y le ayudó a ponerse en un lugar tras la línea de periodistas y personal consular… Porque si, aunque parezca mentira eso es lo que debe hacer un consulado, mandar a lugares donde existe un posible peligro para sus ciudadanos (y el mayor aeropuerto internacional del mundo es un claro exponente de eso) personal consular para asegurarse que sus ciudadanos no sufren ningún problema…

PD: Aún estoy esperando respuesta al mensaje que dejé en el contestador de “emergencia”… Evidentemente solo dejé uno no fuera que entre un par de personas que llamásemos el buzón se saturara o algo.

PPD: Mientras escribo esto mi madre se encuentra en un avión desde Alemania rumbo a España, así que al final todo salió bien.