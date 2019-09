Adiós a "los mejores": un sello de calidad, una pregunta a Monedero y la cúpula de Podemos Murcia

Mi historia (directamente relacionada con la decisión del secretario general de Podemos Murcia y su gente de confianza de pasarse en masa al partido de Errejón) comienza con este vídeo:

Lo interesante va hasta el minuto 2:58. Os explico: Podemos estaba empezando y había primarias en todas partes para constituir sus órganos de dirección locales. Pablo Iglesias, buscando asegurarse el control del partido, daba "sellos de calidad" a "los mejores" (es decir, a aquello que iban a cumplir sus órdenes a rajatabla). La obtención del "sello de calidad" no era un proceso competitivo, sino que se basaba en relaciones de amistad entre gente de los territorios y alguien de la cúpula del partido que informaba a Iglesias de que ésos iban a ser los fieles. El resto de candidaturas ni se enteraban del proceso hasta que veían en las redes sociales de la candidatura bendecida el famoso sello.

En Murcia el sello de calidad lo obtuvo el "clan de Vistabella". Un grupo de gente tremendamente cerrado que quería hacerse con el control del partido y tenía cuatro cosas en común: 1) venían del mundo de la universidad; 2) militaban en el sindicato STERM; 3) vivían por el barrio de Vistabella y 4) salvo uno de ellos, todos los demás entraron en Podemos cuando vieron que era un caballo ganador, pero no antes. Cuando les dieron el sello de calidad, yo acudí a su acto de presentación para preguntar cómo lo habían obtenido, esperando que me contestase Monedero (a quien Iglesias había mandado para bendecirles). Me respondió su cabeza de lista con el brillante discurso que podéis ver en el vídeo.

Ganaron gracias al sello de calidad y se hicieron con el control del partido. Lo primero que vi en ellos es que concebían el partido de la forma clásica, es decir, como una estructura vertical donde mandan los jefes y los militantes pegan carteles. Ése no era el espíritu de Podemos y tenían que intentar disimular su autoritarismo...pero era superior a ellos. Y en las elecciones municipales hicieron su primera gran cacicada.

Los militantes de Podemos habían acordado ir a las elecciones con la coalición de Cambiemos Murcia. En las primarias de esa coalición, IU presentó una lista, el clan de Vistabella otra y el sector crítico de Podemos otra. Ganó IU por la división de Podemos. Entonces el clan de Vistabella decidió que Podemos se salía de Cambiemos Murcia e iba a las elecciones con una marca blanca llamada Ahora Murcia, cuya cabeza de lista era una de las integrantes más visibles del clan. Les dio igual que los militantes hubiesen votado lo contrario, y por supuesto Ahora Murcia no tuvo primarias, sino que hicieron la lista a dedo (como ahora ha hecho Errejón con su Más País).

Cambiemos Murcia tuvo 3 concejales y Ahora Murcia 3, empatando prácticamente en votos. En las últimas elecciones, Cambiemos Murcia no ha obtenido ninguno y Podemos ha obtenido 2, con un 6% de los votos y uno de los peores resultados de todo el país. A nivel autonómico, se quedó en el 5% de los votos y solo 2 diputados, que hoy anunciarán, junto al resto del clan de Vistabella, que se van con Errejón.

La cacicada de Ahora Murcia fue sonada, pero hubo muchas más. Durante estos años se han asegurado el control absoluto del partido en Murcia, cerrándolo a la sociedad civil, reduciendo a una presencia testimonial el papel del resto de corrientes internas, echando a infinidad de personas que creían en el espíritu de Podemos y trabajaron en el partido desde el primer momento...en suma, convirtiéndolo en un coto cerrado, controlado por una secta y tan decadente que no logró superar el 5% en las últimas elecciones, obteniendo el PEOR RESULTADO DE PODEMOS EN TODO EL PAÍS.

Yo nunca he tenido cargos remunerados en Podemos, pero sí tuve dos por amor al arte (consejero ciudadano municipal y miembro de la comisión de garantías). Y fui expulsado del partido por el clan de Vistabella. El motivo: ejercer como abogado de dos chicas a quienes acusaban de haber manipulado votos para ganar en unas primarias. Las chicas me juraban que no habían hecho nada, y quise ver el expediente donde constasen las pruebas. Cuando vi que en el mismo no había absolutamente nada incriminatorio, pregunté dónde estaban las verdaderas pruebas, y me hablaron de un informe informático. Les pedí acceso pero nunca lo vi. Y entonces me convencí de que eran inocentes. Lo dije ante la prensa y me echaron. Y di esta rueda de prensa con ellas:

En suma, me alegra que el clan de Vistabella se vaya con Errejón. Han hundido Podemos Murcia hasta obtener los peores resultados del país. Se han saltado las decisiones de las bases cuanto han querido. Han aislado al partido de la sociedad, practicando la endogamia más cerrada, convencidos de ser la "elite intelectual" capaz de llevar al partido a los cielos pese a sus constantes fracasos. Se han grabado en las entrañas el "sello de calidad" que les dieron en su día, y pese al desastre electoral siguen creyéndose "los mejores", con derecho a decidir sin contar con la militancia y convertir el partido en su cortijo. Espero que Errejón los aproveche. Lo triste es que con su maniobra, nadie a la izquierda del PSOE va a tener representación en Murcia. Al final el sello de calidad de Iglesias dio más de sí de lo que todos esperábamos.