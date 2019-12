Adiós a Menéame

Después de que la administración de Meneame decidiese censurar un artículo en el que denunciaba que se vendiese homeopatía o Flores de Bach en una Farmacia de Lugo, y luego de pedir explicaciones y su restitución en el Nótame (www.meneame.net/notame/3242301), sin resultado satisfactorio.

Dado que Meneame parece entender como más importante que los hechiceros sigan vendiendo sus brebajes a que alguien (yo) exprese su indignación por ello a través de un artículo aquí en lugar de hacerme un blog en otro sitio; he decidido abandonar Meneame.

Pero no quería dejarlo sin darle las gracias a alguna gente que pasa por aquí (algunos ya ausentes) y por haberme permitido conocer sitios fantásticos como www.lapizarradeyuri.com/[[La pizarra de Yuri]], Eureka, Rusadas, la Aldea Irreductible, Fogonazos, Laboro, Gominolas de Petróleo y muchos otros.

Y entre las personas que por aquí han pululado y pululan, voy a hacer una lista (a ver si por esto, de paso, me banean) para dar mil gracias a @gallir (por crear este saco), @Mezvan (enviando además las mejores noticias), @Kurioso, @ucedaman, @endertuel, @jonarano, @andresrguez, @alvin_gz, @Alecto (de los mejores comentarios y conversaciones), @me_meneo_pensando_en_ti (hiperactivo y simpático hasta su baneo), @brie, @MonikaMDQ, eolosbcn/@priorat (nadie como el para hablar de renovables), @Ze7en, @Livingstone85 (que Murcia te sea leve, no dejes de luchar), @JavierB (que el universo te lo premie con una buena mujer), @ailian, @pasapollo, @Camachosoft (espero no aparecer nunca en tus envíos), @ewok, @rufusan, @rusadir, @Sacreew, @albertiño12, @difusion, @Autarca, @gustavocarra, @wayfarer, @SkaWorld, @Shotokax, y tantos y tantos de los que me olvido aquí. Y gracias especiales a @baraja, @ochoceros y @abajoseijo por sus intentos de encontrar soluciones cuando yo ya había abandonado.

Si algún día necesitais un arquitecto, ya sabéis donde encontrarme (y donde ya no).

Acta est fabula; plaudite