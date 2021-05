No sabemos si es a causa de los inminentes Juegos Olímpicos o por querer añadir una inyección de patriotismo, pero el último lanzamiento de Adidas promete no dejar indiferente a nadie. La firma ha presentado sus famosas chanclas Adilette en 17 versiones distintas que se visten con banderas de distintos países (incluidas las de España) y que prometen no pasar desapercibidas.