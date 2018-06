El acuerdo comercial entre la UE y Canadá dejará de aplicarse si Italia no lo ratifica

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA, dejará de aplicarse si finalmente Italia no ratifica el documento por sus reservas sobre el nivel de protección que ofrece a las denominaciones de origen del país transalpino. "Si no es ratificado, el tratado no se aplica", ha afirmado este lunes en una rueda de prensa el portavoz principal de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, al ser preguntado por las palabras del ministro italiano de Agricultura, Marco Centinaio