Hola, mi nombre es Randy y he sido demandado por Activision. En 2017 lancé el juego indie Warzone, tres años antes de que en 2020 Activision lanzara el Call of Duty: Warzone. Ahora Activision reclama que les he robado el nombre aunque la ley de marcas dice que el primero en usar un nombre tiene los derechos sobre este.